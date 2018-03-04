متى يصرف تعويض أو معاش شهادة "أمان المصريين"؟

كتبت- منال المصري:

طرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري الزراعي، بمختلف فروعها اليوم الأحد، شهادة "أمان المصريين"، والتي تهدف لتوفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة.

وتبدأ فئات الشهادة من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص، ويبلغ مدتها 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط.

وتستحق شهادة أمان المصريين، في حالة وفاة العميل فقط، سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث، وفقا لما أعلنته البنوك الأربعة التي طرحت الشهادة.

ولا يصرف هذا التعويض في حالات العجز أو الإصابة ولا يشمل أي تأمين صحي، لأنه فقط "وثيقة تأمين على الحياة".

وبحسب منشور للبنك الأهلي للفروع، فإن حالات الوفاة عن طريق الحادث هي الوفاة الناتجة عن كل إصابة جسمانية تنتج عن أسباب فجائية عارضة عنيفة خارجية وظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر ويترتب عليها وحدها الوفاة.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات التي تمنحها الشهادة في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولا إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

وتسقط الشهادة في حالة استرداد العميل الشهادة أو بلوغه سن الـ 60 عاما.

يذكر أن شراء الشهادة لا يحتاج سوى بطاقة الرقم القومي فقط، بدون كشف طبي، أو أي مصروفات.

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