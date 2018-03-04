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الملا: نستهدف زيادة إنتاج الغاز من "ظُهر" إلى 700 مليون قدم مكعب في مايو

12:50 م الأحد 04 مارس 2018
الملا: نستهدف زيادة إنتاج الغاز من "ظُهر" إلى 700 مليون قدم مكعب في مايو

القاهرة- وكالات:

قال طارق الملا وزير البترول، لوكالة رويترز، اليوم الأحد، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز من حقلها العملاق ظُهر الواقع في البحر المتوسط إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا في مايو المقبل.

واكتشفت إيني الإيطالية ظُهر في 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وبدأ الانتاج من الحقل في ديسمبر بمعدل 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن يزيد تدريجيا إلى حوالي مليار قدم مكعب يوميا في منتصف 2018، وإلى 2.7 مليار قدم مكعب في 2019.

وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا، وتتطلع لوقف الاستيراد بحلول 2019 مع تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي.

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