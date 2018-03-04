الفاصوليا تتراجع 3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت - إيمان منصور:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والباذنجان والفلفل واليوسفي والكانتلوب بين 50 و150 قرشا في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس السبت.

بينما تراجعت أسعار الطماطم والفاصوليا والملوخية والبسلة والرمان والفراولة والموز البلدي بين 25 قرشا و3 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و 2.75 جنيه بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.4 و2.4 جنيه بزيادة 15 قرشا.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات بزيادة 100 قرش.

الفاصوليا بين 10 و12 جنيها بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

البسلة بين 3 و4 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 5 و6 جنيهات بزيادة 1.5 جنيه.

الرمان بين 8 و11 جنيها بتراجع جنيه.

الفراولة بين 5.5 و7.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الكانتلوب بين 3.5 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الموز البلدي بين 3.5 و5 جنيهات بتراجع 50 قرشا.