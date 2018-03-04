الإسكان: 500 مليار جنيه قيمة مشروعات المرحلة الثانية للشراكة مع القطاع الخاص

كتبت- منال المصري ودعاء عادل:

قال مصطفي مدبولي وزير الإسكان، إن الوزارة ستعلن عن المرحلة الثانية لنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص خلال الأيام المقبلة بقيمة مشروعات يفوق 500 مليار جنيه.

وأضاف الوزير خلال فعاليات "ملتقى بناة مصر الرابع 2018"، اليوم الأحد، أن الوزارة انتهت من الإجراءات الفنية للمرحلة الثانية للشراكة، وجاري الانتهاء من الإجراءات المالية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن مشروعات المرحلة الثالثة في مناطق العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب قنا، وأسيوط، وامتدادات 6 أكتوبر والشيخ زايد خلال شهرين.

وقال مدبولي إن حجم الاستثمارات في قطاع الإسكان تجاوز 150 مليار جنيه في العام الواحد.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التحتية في المدن الجديدة تمهيدا لدخول القطاع الخاص للشركات العقارية لضخ استثمارات في المشروعات القومية مثل ما تم في المدن الجديدة السابقة ومنها الشيخ زايد وأكتوبر.

وأوضح الوزير أن القطاع الخاص كان له دور أكبر من أي وقت مضي خلال الأعوام الأربعة الماضية في تطوير المدن الحالية مثل التجمع والقاهرة الجديدة وزايد وأكتوبر وهو ما تدعمه الدولة لإنجاز واختصار الوقت "فما تطوره الدولة وحدها في 10 أعوام بشراكة المطورين يتم إنجازه في عامين أو ثلاثة على الأكثر".

وقال مدبولي إن العامين الماضيين شهدا طرح حجم أراضي ومشروعات شراكة غير مسبوق، حيث تتخذ الدولة الخطوات الأولى على عاتقها وتهيئ البنية الأساسية لتفسح المجال للمطوريين بعد ذلك.

وأضاف مدبولي أن الوزارة بدأت حاليا في إعداد الخريطة السنوية لطرح الأراضي للاستثمار العقاري بهدف إطلاع المستثمرين على فرض المشروعات المتاحة للتطوير، ونظم السداد وغيرها.

وفتحت وزارة الإسكان بالفعل التخصيص المباشر للشركات من جامعات ومستشفيات ومولات وكافة الأنشطة الخدمية بشرط الكفاءة والقدرة والخبرة، بحسب الوزير.

وأشار الوزير إلى تخصيص أول جامعه خاصة في المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى جامعة أخرى أهلية، والموافقة على تخصيص مستشفى مهمة بالعلمين الجديدة.

وقال الوزير إن الخدمات هي الداعم الأساسي والمحفز الرئيسي للاستثمار، حيث "أن بداية تنمية المدن الجديدة بأنشطة خدمية هي دفعة تنموية غير عادية".

وأضاف أن مصر ستشارك في مؤتمر التصدير العقاري العالمي بفرنسا منتصف الشهر الجاري.

وأوضح الوزير أن الفترة الحالية ستشهد "عصرا ذهبيا" للتعاون بين وزارة الإسكان ومجلس النواب، حيث من المنتظر أن تبحث لجنة الإسكان بالمجلس تطوير قانون اتحاد المقاولين بالتعاون مع الوزارة.