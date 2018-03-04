تراجع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت - دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والجمبري والكابوريا والمكرونة في سوق العبور، اليوم الأحد، مقارنة بمستويات أمس السبت.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، ليتراوح بين 19.5 و21.5 جنيه خلال تعاملات اليوم.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 330 و390 جنيها، والجمبري الممتاز بين 230 و290 جنيها، بقيمة انخفاض 20 جنيها لكل منهما.

وانخفض أيضا سعر كيلو الكابوريا 6 جنيهات إلى بين 24 و100 جنيه، وتراجع كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 50 و60 جنيها.

بينما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، والبوري بين 42 و48 جنيها.