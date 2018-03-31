البترول: لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين بسبب "حريق السويس"

القاهرة – (مصراوي):

أعلن المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، أنه تمت السيطرة تماما وإطفاء الحريق الذي نشب اليوم بخط أنابيب البوتاجاز (شقير- السويس) التابع لشركة أنابيب البترول نتيجة كسر الخط بواسطة لودر تابع لإحدي شركات المقاولات تعمل بالمنطقة على بعد 25 كيلومترا من العين السخنة.

وأشار عبد العزيز في بيان، السبت، إلى أن فرق الإصلاح بالشركة تقوم حاليا بإصلاح الخط واستبدال الجزء التالف وأنه سيتم الإصلاح وإعادة تشغيل الخط خلال 24 ساعة.

وقال إنه لا تأثير على إمدادات البوتاجاز للمستهلكين، حيث إن هناك أرصدة بكميات كبيرة في منطقتي (رأس بكر/ شقير) و(مسطرد / السويس)، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تفريغ ناقلة بوتاجاز في ميناء سوميد في اتجاه السويس القطامية.

وشار إلى أنه بمجرد كسر الخط تم تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة من المنطقة الجغرافية البترولية بالسويس لمواجهة تلك المواقف من خلال استخدام سيارات الاطفاء التابعة لشركات البترول بالمنطقة الجغرافية المحيطة والدفاع المدني والقوات المسلحة، حيث تم إغلاق البلوف قبل وبعد الكسر وتم إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.