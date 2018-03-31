"التضامن": لم نتسلم بعد حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات وسندرسه فور وصوله

كتبت - ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، إن الوزارة لم تتسلم بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بقبول دعوى إضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

وأضافت الوزارة، في بيان رسمي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أنه فور وصول الحكم ستدرسه الشؤون القانونية بالوزارة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنه.

ورفع عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، بسبب دأب هيئة التأمينات الاجتماعية، على عدم إعادة تسوية معاشات المحالين للمعاش لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى أجرهم المتغير.

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