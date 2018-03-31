مذكرة تفاهم بين "الصناعة" و"القوى العاملة" لتدريب الشباب

كتبت- إيمان منصور:

وقعت وزارة القوى العاملة، مذكرة تفاهم، اليوم السبت، مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التابعة لوزارة التجارة والصناع، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، من أجل تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات.

وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان إن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي على رأس محاور استراتيجية الوزارة لعام 2020 باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المصري.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد المصري فضلاً عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.

وأشار قابيل إلى أن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة عامين يستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية ، فضلاً عن الاستعانة بشركاء التنمية الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.