توقعات بانتعاش البورصة بعد خفض أسعار الفائدة

كتبت- منار الرخ :

توقع محمد النجار، مدير إدارة البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن السوق المصري توقع خفض أسعار الفائدة منذ أسبوعين، وحقق ارتفاعات كبيرة، وزيادة واضحة في حجم التداولات.

"لكن استمرار السوق في الارتفاع أو الدخول في موجة من جني الأرباح بعد الصعود الأخير.. هذا ما ستكشفه التداولات خلال الأيام المقبلة"، بحسب ما قاله النجار.

وقال النجار إن خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي يعطي إشارات متفائلة بشأن الاقتصاد.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة 1%، على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وقال النجار إن الشركات الأكثر استفادة من خفض الفائدة، هي تلك التي تعتمد على التمويل المصرفي كمكون أساسي في هيكلها التمويلي، مثال قطاع الصناعات الغذائية والقطاع العقاري، والقطاعات الاستثمارية المختلفة.

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