الحكومة توافق على مشروعات للبحث والتنقيب عن البترول

كتب- محمد غايات:

وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم السبت، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة اينا اندستريا نافتا دي. دي؛ لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومباني ال تي دي، وشركة أوشينير زعفرانة ال تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس.

وقالت الحكومة في بيان، إنها وافقت أيضا على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد (شل) وشركة بي أي سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008.

ووافقت الحكومة الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله في مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.