شركات الحديد تثبت أسعارها في بداية شهر أبريل

كتبت- منار الرخ :

ثبتت شركات الحديد والصلب أسعار بيع منتجاتها، في بداية شهر أبريل المقبل، بعد موجة من الارتفاعات خلال الشهر الماضي.

وقال سمير نعمان، مدير المبيعات بشركة حديد عز، لمصراوي، إن الشركة قررت تثبيت سعر حديد التسليح في بادية أبريل عند مستوى 12790 جنيه للطن.

وأوضح أن الشركة ملتزمة بهذا السعر لمدة أسبوع واحد فقط، وليس شهر، "نحن نراجع الأسعار كل أسبوع حسب متغيرات الأسعار العالمية للخامات".

وقال نعمان إن شركته لم تخفض أسعارها على غرار بعض الشركات الأخرى، "لأن الشركات الأخرى كانت رفعت أسعارها فور زيادة سعر البليت، وأنها اضطرت لخفض أسعارها كحركة تصحيحة".

وأشار إلى أن تراجع أسعار الخامات عالميا لم ينعكس بشكل إيجابي على تكلفة الإنتاج، بسبب ارتفاع سعر اليورو والدولار.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي، إن الشركات الأخرى ثبتت أسعارها أيضا، حيث سجل حديد بشاي 12800 جنيه للطن، والجارحي 12750، والمراكبي 12675، وعياد 12750 وحديدنا 12775 ومصر ستيل 12500.

وكانت أسعار الحديد شهدت قفزات متواصلة منذ بداية الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار البليت والخردة عالميا، بسبب الاضطرابات التي أصابت الأسواق الدولية نتيجة الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الحديد لبلاده.

وكان جهاز حماية المستهلك، قال الأسبوع قبل الماضي، إنه أحال شركات الحديد إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسبب ما اعتبره زيادات غير مبررة في الأسعار.

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