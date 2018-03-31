بنك الاستثمار القومي يبحث مصير الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك يدرس حاليا مصير الفائدة على الشهادات مرتفعة العائد، بعد قرار البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي، في أقل من شهر ونصف.

ويصدر بنك الاستثمار الثومي، شهادة استثمار بعائد 17.25% مدتها عام، و15.25% مدتها ثلاث سنوات، ويتم بيعها عن طريق فروع البنك الأهلي فقط.

وقال منتصر في تصريحات لمصراوي، إن قرار البنك بشأن الفائدة على هذه الشهادت مرتبط بقرار بنكي الأهلي ومصر بخصوص الشهادات التي يصدرانها.

ويدرس بنكا الأهلي ومصر، حاليا وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الـ 17%، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقال منتصر إن البنك يسدد فوائد شهرية بنحو 2.5 مليار جنيه على الشهادات مرتفعة العائد سواء الـ 17.25 و15.25%، أو شهادات الـ 20 و16.25%.

وكان البنك المركزي قرر يوم الخميس الماضي، خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

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