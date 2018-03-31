المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً في أبريل للشهر السابع

القاهرة- مصراوي:

قرر عمرو الجارحي وزير المالية، استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً بداية من غدٍ الأحد حتى نهاية أبريل المقبل، وذلك للشهر السابع على التوالي.

وكانت المالية أعلنت استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهاً في آخر 6 شهور بدءاً من أكتوبر، بعد أن تم تخفيضه 25 قرشاً خلال أغسطس ومثلها في سبتمبر الماضي.

ويستخدم سعر الدولار الجمركي الذي تحدده وزارة المالية في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وبحسب منشور لمصلحة الجمارك، حصل "مصراوي" على نسخة منه، حددت المالية سعر اليورو الجمركي عند 19.83 جنيه، والجنيه الاسترليني 22.55 جنيه، والريال السعودي عند 4.27 جنيه، والدينار الكويتي عند 53.47 جنيه، والدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه، واليوان الصيني عند 2.55 جنيه، والـ100 ين ياباني عند 15.13 جنيه.