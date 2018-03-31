وزيرة الاستثمار: 11 منطقة حرة في مصر بعد إضافة نويبع والمنيا

كتبت - منال المصري:

قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه بموافقة مجلس الوزراء اليوم السبت على إنشاء منطقة حرة في مدينة نويبع، يصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى 11 منطقة بعد إضافة منطقتي نوبيع والمنيا.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم، أضافت الوزيرة أن منطقتي المنيا - التي وافق المجلس على إنشاءها في ديسمبر الماضي - ونويبع ستكونان أول منطقتين حرتين يتم إنشاؤهما بعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة في عام 2005.

وذكرت الوزيرة أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم بـ ٢٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية، ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.

ويأتي إنشاء المنطقتين الحرتين في المنيا وجنوب سيناء في إطار حرص الحكومة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج إلى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد، بحسب الوزيرة، التي أشارت إلى المنطقتين ستساهمان في توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة بهذه المناطق.

وأوضحت الوزيرة إن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها، والتعاون مع الصناديق العربية.

وأشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاق مع الجانب السعودي مؤخرا لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانبين، وأنه تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية في سيناء.

وقالت الوزيرة إنه تمت الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.

وأضافت الوزيرة أن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع في تنفيذ برامج التنمية في سيناء، وربطها بالمشروعات الكبري من طرق وأنفاق.

ووفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث

ويحصل المستثمرون في المنطقة الحرة الجديدة على ٥٠٪ إعفاءً ضريبيا لمدة ثلاث سنوات، بحسب قانون الاستثمار الجديد، كما يمكن لمجلس الوزراء أن يجدد هذه الحوافز لمدة ثانية، وفقا للوزيرة.

وأكدت الوزيرة أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع تم بناءً على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، حيث أن "الهدف من إنشاءها هو توفير فرص العمل وتحقيق التنمية وخدمة برامجها التنمية والتي تشمل الرعاية الصحية".