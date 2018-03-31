حصيلة مبيعات شهادة أمان المصريين تقترب من 700 مليون جنيه في أول شهر

كتبت- منال المصري:

قفزت حصيلة بيع شهادة أمان المصريين إلى ما يقرب من 700 مليون جنيه بعدد بلغ 560 ألف شهادة خلال أول شهر من إصدارها في 4 بنوك، وفقا لما قاله مسؤولون في هذه البنوك لمصراوي.

وبدأت أربعة بنوك هي الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الجاري، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من بيع شهادة أمان المصريين، بلغت نحو 511.5 مليون جنيه، منذ بداية طرحها حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت، أن عدد الشهادات التي باعها البنك نحو 452.8 ألف شهادة للأفراد مباشرة، أو عبر الشركات التي اشترت لعمالها، سواء تم إصدارها بالفعل أو تحت التنفيذ خلال شهر من إصدار الشهادة للعملاء.

وبلغ عدد شهادة أمان المصريين التي تم إصدارها بالفعل للأفراد والشركات 59.700 ألف شهادة بقيمة 62.620 مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة الشهادات تحت التنفيذ، التي تم تسديد قيمتها ولم تصدر بلغ عددها 393.089 ألف شهادة بقيمة 448.915 مليون جنيه، بحسب الدماطي.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن البنك باع 28 ألف شهادة "أمان المصريين" بقيمة 42 مليون جنيه بعد مرور 4 أسابيع على إصدارها.

وأضاف أبو الفتوح ، أن البنك تلقى طلبات بعدد 500 ألف طلب تحت التنفيذ من جهات مختلفة لإصدار شهادة "أمان المصريين" لعملائها.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة، إن البنك باع شهادات بقيمة 15 مليون جنيه، بعدد 12 الف شهادة وذلك منذ إصدارها بداية الشهر الجاري.

وأشار إلى زيادة الإقبال على شهادة أمان المصريين بين العملاء وخاصة من محافظات الصعيد.

وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك باع 67 ألف شهادة "أمان" بقيمة بلغت 117 مليون جنيه بعد مرور شهر تقريبا على إصدار الشهادة.

وأضاف القصير ، أن البنك تلقى طلبات تحت التنفيذ بعدد 105 آلاف طلب من جهات مختلفة لإصدار شهادة أمان المصريين لعملائها.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة إدخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

ويستطيع أي شخص مصري داخل البلد شراء الشهادة بالرقم القومي فقط، سواء كان عميلا للبنك أو غير عميل، ويتم فتح حساب بدون مصاريف إدارية وكما يحظى العميل بالتغطية التأمينية من ثاني يوم من شراء شهادة "أمان"، وفقا لقواعد الشهادة.