استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات، اليوم السبت، عند نفس مستويات أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 651 جنيها، وهو نفس أسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 561 جنيها، والجرام عيار 24 عند 748 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5270 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي إلى استمرار العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.