كيلو البوري بـ45 جنيهاً.. أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

كتبت- منار الرخ:

استقرت أسعار البلطي والبوري والمكرونة السويسي والسردين بسوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها أمس.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، ما بين 39 و45 جنيهاً، كما تراوح سعر كيلو السردين بين 15 و25 جنيهاً، وهي نفس أسعار أمس الجمعة، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيهاً، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيهاً، وفقاً لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيهاً، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيهاً، وهي نفس مستويات أمس.