شعبة مواد البناء: 200 جنيه انخفاضا في أسعار الأسمنت

كتبت- منار الرخ:

قالت شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم، إن أسعار الأسمنت تراجعت بقيمة 200 جنيه في الطن، لتصل إلى ألف جنيه تسليم أرض المصنع، و1050 جنيه للمستهلك، بعدما كان وصل إلى 1250 جنيه للمستهلك خلال الأيام الماضية.

وقال إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن "تراجع أسعار الأسمنت في صالح السوق حيث إنه كلما انخفضت الأسعار زادات المبيعات".

وأشار البيان إلى أن العربي أشاد بدور القوات المسلحة في تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لإنتاج الأسمنت وهو ما يزيد من المعروض تدريجيا وبالتالي تنخفض الأسعار.

وقال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة مواد البناء، إن تراجع أسعار الأسمنت سببه "عودة تشغيل مصنع العريش وضخ إنتاجه بالسوق تدريجيا وهو ما زاد من المعروض مقابل الطلب وبالتالي بدأت الأسعار في الانخفاض".

وكانت أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تبدأ في التراجع، مع زيادة المعروض في السوق.

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