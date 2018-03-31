سفير برلين: شركات ألمانية ترغب في المشاركة بتطوير قطاع الأعمال بمصر

كتبت - شيماء حفظي:

قال يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا في مصر، إن عددا من الشركات الألمانية ترغب في توسيع استثماراتها بمصر والتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال لقاء السفير مع خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد الشركات التابعة للوزارة والجانب الألماني، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

وقال الوزير إن هناك العديد من الخطط التوسعية والاستثمارية الضخمة في عدد من الشركات التابعة، وفرص النمو الواعدة في عدد من القطاعات من بينها صناعة الألومنيوم، والحديد والصلب، وتداول الحاويات، ومكونات السيارات.

وأضاف الوزير أن هذه الخطط تأتي في ظل رغبة عدد من الشركات العالمية للدخول في شراكات استثمارية بقطاعات صناعية مختلفة.

وعرض الوزير على السفير الألماني القطاعات المختلفة التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها.

وتهدف استراتيجية وزارة قطاع الأعمال إلى القيام بعملية إعادة هيكلة شاملة للشركات وخاصة المتعثر منها "في ظل وجود دعم قوي وإرادة حقيقية من الدولة لإصلاح تلك الشركات"، بحسب الوزير.

وتشمل استراتيجية الوزارة تحقيق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية، وتحسين نظم الإدارة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التطوير والاستفادة من قدراته الإدارية والفنية والتسويقية، مع الحفاظ على حقوق العمال بالشركات وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وفقا للبيان.

وذكر الوزير أن "تمويل مشروعات التطوير لا يمثل عائقا، خاصة وأن الشركات التابعة للوزارة تمتلك حجما ضخما من الأصول ومن بينها أصول عقارية غير مستغلة قد يتم الاستفادة منها كأحد البدائل التمويلية لعمليات إعادة الهيكلة".

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن بدء برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذي تتضمن مرحلته الأولى طرح حصص من 23 شركة منها عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في قطاعات مختلفة.