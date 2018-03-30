تقرير أمريكي يتوقع ارتفاع إنتاج القطن المصري 40% في الموسم المقبل

القاهرة- وكالات:

قال تقرير أصدره الملحق الزراعي بالسفارة الأمريكية في القاهرة، إن إنتاج القطن في مصر في موسم 2018-2019 من المتوقع أن يصل إلى 420 ألف بالة بزيادة حوالي 40% عن موسم 2017-2018.

وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه المصري، وسياسات جديدة لزيادة المحاصيل وتحسين الجودة، وأسعارا أعلى لشراء المنتج المحلي تشجع المزارعين على توسيع المساحة المنزرعة بالقطن وزيادة الإنتاج بعد سنوات من التراجع، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وقال التقرير إنه في ظل هذه البيئة الاقتصادية الجديدة فإن من المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من القطن في الأعوام المقبلة بينما ستتراجع الواردات بشكل طفيف.

ومنذ أوائل 2017 عمدت الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات نشطة لحماية صناعة القطن من المزيد من التراجع. وتشرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الآن بشكل مباشر على جودة بذور القطن وتقوم بتوزيعها.

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