حصيلة بنك مصر من شهادة "أمان" تتجاوز نصف المليار جنيه في شهر

كتبت- منال المصري:

قالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة البنك من بيع شهادة أمان المصريين، بلغت نحو 511.5 مليون جنيه، منذ بداية طرحها حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وأضافت، في تصريحات لمصراوي، أن عدد الشهادات التي باعها البنك نحو 452.8 ألف شهادة للأفراد مباشرة، أو عبر الشركات التي اشترت لعمالها، سواء تم إصدارها بالفعل أو تحت التنفيذ خلال شهر من إصدار الشهادة للعملاء.

وبلغ عدد شهادة أمان المصريين التي تم إصدارها بالفعل للأفراد والشركات 59.700 ألف شهادة بقيمة 62.620 مليون جنيه، بينما بلغت حصيلة الشهادات تحت التنفيذ، التي تم تسديد قيمتها ولم تصدر بلغ عددها 393.089 ألف شهادة بقيمة 448.915 مليون جنيه، بحسب الدماطي.

وكانت أربعة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، أطلقت شهادة أمان المصريين، في بداية الشهر الجاري، التي تستهدف توفير تغطية تأمينية ضد الوفاة للعمالة اليومية والموسمية.

وتبدأ الشهادة بفئة 500 جنيه حتى 2500 جنيه كحد أقصى، وهي متاحة لكل المصريين في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

وتدفع الشهادة مرة واحدة، وتوفر لصاحبها تأميناً ضد الوفاة، إلى جانب الفائدة المتبقية بعد خصم الأقساط.

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