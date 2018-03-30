التضخم بفرنسا يسجل أعلى مستوى في 5سنوات ونصف خلال مارس

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في فرنسا قفزت بأكثر من المتوقع خلال مارس، ليرتفع معدل التضخم قرب أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، بحسب وكالة رويترز.

وزادت أسعار المستهلكين 1.1% في مارس من مستواها في فبراير في الوقت الذي دخلت فيه زيادة فرضتها الجهات التنظيمية على أسعار التبغ حيز التنفيذ، وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع المصنعة مع نهاية موسم خصومات الشتاء.

ونتيجة لذلك، زاد معدل التضخم في 12 شهرا إلى 1.7%، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 وارتفاعا من 1.3% في فبراير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع التضخم في المتوسط إلى 1.5 بالمئة في مارس مع تراوح التقديرات بين 1.2 و1.7%.

وعلى نحو منفصل، قال المعهد الوطني إن أسعار المنتجين زادت 0.1% في فبراير بالمقارنة مع يناير، وإنها ارتفعت 1.5% خلال عام.