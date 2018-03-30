بمناسبة شم النسيم.. 10% زيادة متوقعة في أسعار الفسيخ والرنجة والبيض

كتبت- إيمان منصور:

توقع تجار أن تشهد أسعار البيض والرنجة والفسيخ زيادة جديدة بين 10 و15% خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة ارتفاع الطلب عليها استعدادا لمناسبة شم النسيبم وعيد القيامة المجيد، والذي عادة ما يشهد رواجا خلال هذه الفترة من كل عام.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية أن ترتفع أسعار البيض بنسبة 10% فقط في حالة ارتفاع الطلب عليه استعدادا لمناسبة شم النسيم

وقال عبد العزيز لمصراوي، إن عادت وتقاليد المصريين لاستعداد مناسبة شم النسيم، تغيرت خلال الأعوام القليلة الماضية، نتيجة سوء الحالة الاقتصادية وارتفاع كافة الأسعار، قائلا"عادات الناس اتغيرت حتى الأطفال مبقتش تجيب البيض وتلونه زي زمان الناس مبقاش معاها فلوس للرفاهية دي".

وبحسب عبد العزيز، يبلغ سعر كرتونة البيض حاليا بالمزرعة 28.5 جنيه لتباع في الأسواق بنحو 34 جنيها، متوقعا أن تصل إلى 30 جنيها بالمزرعة وبنحو 36 جنيها بالأسواق.

وقال، إن تراجع الإقبال على شراء البيض خلال الفترة الماضية تسبب في تراجع سعر الكرتونة بنحو 8.5 جنيهات في خلال أسبوعين لينخفض السعر من 37 جنيها إلى 28.5 بالمزرعة، وذلك نتيجة انتشار تربية الدواجن بالبيوت في الريف والتي قللت من نسبة شراء الدواجن والبيض من المزارع.

كما تصل كرتونة البيض البلدي حاليا إلى 36 جنيها بالمزرعة و41 جنيها للمواطن.

وأما أسعار الدواجن الحية فيقول عبد العزيز إن أسعارها تراجعت أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لتصل إلى 22 جنيها للكيلو بالمزرعة، و26 جنيها لدى التجار، مقابل 24 جنيها بالمزرعة و28 جنيها عند التجار، وذلك بسبب زياة الانتاج وتراجع الاستهلاك.

وتنتج مصر يوميا نحو 3 ملايين طائر بنحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

قال عبد العزيز إن السوق المحلي لا يحكمه أي معايير لارتفاع أو تراجع الأسعار، ولكن هناك عوامل تؤثر في الأسعار مثل ارتفاع سعر تكلفة التربية وزيادة أسعار الأعلاف.

ورجح عبد العزيز أن يشهد سوق الرنجة والفسيخ والمأكولات البحرية رواجا خلال الأسابيع المقبلة أكثر من الدواجن، نظرا لاستقبال المواطنين شم النسيم والذي اعتادوا فيه على تناول هذه الأطعمة.

وهذا مااتفق عليه، عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية، والذي توقع زيادة نسبة الإقبال على شراء الأسماك والرنجة والفسيخ بنسبة 15% مع دخول موسم شم النسيم وعيد القيامة والذي يرفع الطلب على المأكولات البحرية، متوقعا ارتفاع الأسعار بنفس النسبة في حالة زيادة الطلب عن المعروض.

وقال عبده لمصراوي، إن سعر كيلو البلطي مستقر بين 18و23 جنيها، والبوري بين 30و50 جنيها للكيلو بحسب الحجم، والجمبري بين 150 و350 جنيها، في الجملة.

كما بلغ سعر كيلو الرنجة بين 20و30 جنيها وكيلو الفسيخ بين 60و80 جنيها والسردين 15و25 جنيها للكيلو.

وأضاف أن سوق السمك والمأكولات البحرية من حالة ركود كبيرة،نتيجة زيادة العرض عن الطلب، والذي أدى إلى ثبات الأسعار عند مستويات منخفضة خلال اللفترة الماضية..