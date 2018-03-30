8 بنوك ترفع سعر الدولار أمام الجنيه خلال أسبوع

كتبت- إيمان منصور:

، بينما انخفض في بنك الإسكندرية مقارنة بمستواه الأحد الماضي، ولكنه استقر في البنك الأهلي عند نفس مستواه.

وارتفع سعر صرف الدولار في بنك البركة إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

كما صعد سعر العملة الأمريكية في بنك مصر إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وزاد أيضا سعر العملة الأمريكية في بنكي القاهرة والبنك العربي الأفريقي إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر الدولار عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.62 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع مقابل 17.61 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وفي بنكي قناة السويس والتجاري الدولي ارتفع سعر الدولار إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع

بينما تراجع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

ولكن سعر العملة الأمريكية استقر في البنك الأهلي عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.