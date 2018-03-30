كيلو السردين بـ25 جنيها.. أسعار السمك بسوق العبور في نهاية الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

استقرت أسعار البلطي والبوري والمكرونة والسردين بسوق العبور خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستوياتها بالأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، بين 39 و45 جنيها، كما بلغ سعر كيلو السردين بين 15و25 جنيها وهي نفس الأسعار أمس الخميس، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19 و20 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، وفقا لبيانات سوق العبور.

كما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 59 و65 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، والكابوريا بين 30 و120 جنيها، وهي نفس مستويات أمس.