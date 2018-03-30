وزير الصناعة: ترخيص وتشغيل 1263 مصنعا خلال فبراير الماضي

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة إن 1.2 ألف منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من هيئة التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بـ 169 رخصة خلال نفس الشهر من عام 2017.

وبحسب الوزير، شملت الرخص التي تم غصدارها في فبراير، 811 رخصة تشغيل و76 رخصة بناء و376 تصريح تشغيل مؤقت، ليصل اجمالي ما تم إصداره إلى 2556 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017 وحتى نهاية فبراير الماضي.

كما تم قيد 807 منشأه بالسجل الصناعي منها 428 سجل دائم و379 سجل مؤقت ليصل اجمالي المنشأت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 5823 ( دائم ومؤقت) منذ يوليو 2017 وحتى نهاية فبراير الماضي.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من هيئة التنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر فبراير الماضي ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017.

وقال الوزير إن صدور قانون التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية أسهما بشكل فعال في تنشيط الاستثمار الصناعي وتشجيع أصحاب المنشآت الصناعية غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات التي اتاحها القانون.

وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في شهر أكتوبر الماضي، على أن يتم بدء العمل به، بتخفيض لفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر و30 يوم للصناعات عالية المخاطر، بحسب الوزير.

وأضاف الوزير أن هيئة التنمية الصناعية قامت خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى نهاية فبراير باعتماد عدد 6 مناطق صناعية جديدة بمحافظات الشرقية وبني سويف وسوهاج وقنا وأسوان، كما يجرى حالياً اعتماد مناطق صناعية جديدة أيضاً بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق بمحافظة أسوان.

وقال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة، إنه تم الانتهاء من تخصيص 29 مشروع باجمالي مساحة 3.5 مليون متر مربع باجمالي استثمارات 59 مليار جنيه تقريباً، كما يجرى حالياً اتخاذ إجراءات تخصيص 34 مشروع بمساحة 4 مليون متر مربع واستثمارات بنحو 13 مليار جنيه.

كما تم استقبال عدد 89 مشروع جديد وتتم حالياً دراستهم تمهيداً لبدء إجراءات التخصيص للمشاريع الجادة، كما تم رفض 19 طلب مشروع لعدم الجدية، بحسب عبد الرازق.

وأضاف عبد الرازق أن الهيئة تنتهي حاليا كافة الأعمال الإنشائية بـ 3 مجمعات هي السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد