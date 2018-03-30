التضامن تبدأ صرف معاشات شهر أبريل غدا بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الجمعة، إنها ستبدأ صرف جميع المعاشات التأمينية لشهر أبريل بدءاً من الغد الأول من أبريل، لقرب عيد القيامة وشم النسيم تيسيراً على أصحاب المعاشات المستفيدين.

وبحسب الوزارة تبلغ قيمة المعاشات التأمينية 11.3 مليار جنيه لعدد 7.6 مليون قائم.

وقالت الوزيرة غادة والي، إن المواعيد الدورية للصرف هي اليوم الأول من المعاشات التي تصرف من منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي وتبلغ 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة شهرية 2.9 مليار جنيه.

واليوم الخامس للمعاشات التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 5.2 مليار جنيه، واليوم العاشر للمعاشات المحولة على حسابات جارية لدى البنوك وعددها 1.46 مليون قائم بالصرف بقيمة اجمالية 3.2 مليار جنيه، بحسب الوزارة.

وقالت إنه سيتم استمرار منافذ صرف الصندوقين في صرف المعاشات بعد مواعيد العمل الرسمية في حالة وجود حالات بالمنافذ

وقال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بأن منافذ الصرف في فروع البنك سوف تبدأ في الصرف بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الانتهاء من الصرف للحالات المتواجدة بالفروع.