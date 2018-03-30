قابيل: 218 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال في 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الجمعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال ارتفع خلال العام الماضي، ليبلغ 218 مليون يورو، مقابل 192.6 مليون يورو خلال عام 2016.

وشملت بنود الصادرات المصرية للبرتغال الجلود والحديد والقطن والبلاستيك والأسمدة والسكر، بينما تضمنت أهم الواردات المصرية من البرتغال، الورق والبترول والمنتجات ومستلزمات الأثاث والمعدات الصناعية، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن الاستثمارات البرتغالية في مصر، تقدر بنحو404.7 مليون دولار، بإجمالي قيمة مُساهمة تبلُغ 2 مليون دولار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال الوزير، إنه سيتم عقد منتدى أعمال مصري برتغالي خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في مختلف المجالات، مضيفا، أن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك بين الجانبيين سينعقد في إطار فعاليات المنتدى.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.

وقال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه يجرى حالياً التفاوض مع شركات نقل برتغالية لإنشاء خط ملاحي منتظم يربط بين مصر والبرتغال ودول غرب أفريقيا فضلاً عن السعي لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر.

وأضاف عز أنه جارى العمل حالياً على إيجاد آلية مستدامة للترويج للصادرات المصرية بأسواق البرتغال بالتعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية والغرف التجارية بالبرتغال لتيسير المشاركة المصرية بالمعارض المتخصصة المقامة بالبرتغال في مجالات الجلود والصناعات المغذية للسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص جناح مصري دائم بهذه المعارض.

وقال محمود سرج عضو المجلس إن اجمالى صادرات مصر من الجلود الى البرتغال في عام 2017 بلغت حوالي 34 مليون دولار وهو ما يمكن مضاعفته خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى امكانية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجانب البرتغالي في مجال صناعة الجلود وبصفة خاصة تصنيع الأحذية من خلال إتاحة برامج تدريبية متقدمة للعمالة المصرية.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وريكو دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة قد أعلنا تشكيل مجلس الأعمال "المصري-البرتغالي" الشهر الماضي برئاسة محمد أبو العينين عن الجانب المصري ولمدة 3 سنوات حيث ضم التشكيل الجديد للمجلس كلاً من أشرف أنطون، ومحمود سرج، ومحمد القليوبي، ومحمد غزال، وأيمن نصار، ومحمد عبادي.

كما ضم المجلس أيضا عضوية كل من جمال عفيفي، وعلاء الدين عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعمرو السجيني، ومحمد الجمل، وأحمد أنور، وعبد الرحمن وليد عصفور، وفادي نسيم.