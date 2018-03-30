ارتفاع معدل البطالة في اليابان إلى 5ر2% الشهر الماضي

طوكيو -(د ب أ) :

ارتفع معدل البطالة في اليابان إلى 5ر2 في المئة في فبراير مقابل 4ر2 في المئة في الشهر السابق عليه، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم الجمعة.

وبلغ عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في فبراير 78ر65 مليون، بزيادة قدرها 51ر1 مليون أو 3ر2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

لكن نسبة البطالة المنخفضة نسبياً تُخفي مشكلة اليابان المتمثلة في العمالة المنقوصة، وخاصة بين النساء والشباب، وفقا لما يذكره منتقدون. وقالت الوزارة إن نسبة العاملين المؤقتين وبدوام جزئي بلغت 1ر38 في المئة من القوى العاملة في البلاد في فبراير.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل أن معدل توافر الوظائف، ويقاس بنسبة عدد الوظائف المتاحة وعدد الباحثين عن العمل، انخفض إلى 58ر1 وظيفة لكل باحث عن عمل في فبراير من 59ر1 وظيفة في كانون يناير، مسجلا أول انخفاض منذ سبتمبر 2012 .