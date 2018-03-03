مصراوي ينشر استمارة شراء شهادة "أمان المصريين"

كتبت- منال المصري:

حصل "مصراوي"، على نسخة من استمارة شراء شهادة أمان المصريين، من أحد البنوك المشاركة في طرحها.

ومن المقرر أن تطرح بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، غداً الأحد، شهادة "أمان المصريين"، في فروعها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتستهدف هذه الشهادة توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وتسعى الدولة للتأمين على عدد كبير من العمال الذين يعملون في مجال المقاولات والزراعة والحرف اليدوية والمهن الخطرة، حيث إن أغلبهم غير خاضعين للحماية الاجتماعية أو تأمينية.

وحددت البنوك الفئات العمرية المسموح لها بشراء الشهادة بين 18 و59 سنة، ببطاقة الرقم القومي فقط، دون الحاجة إلى كشف طبي أو أية أوراق أو مستندات أخرى، وكذلك دون أي مصروفات.

وتبلغ قيمة الشهادة 500 جنيه ويمكن الشراء حتى 5 شهادات بقيمة إجمالية 2500 جنيه، وهذا هو الحد الأقصى للشخص الواحد، وتدفع قيمة الشهادة مرة واحدة.

ويمتد أجل الشهادة إلى 3 سنوات، ويمكن تجديدها مرتين، وخلال فترة سريان الشهادة يتمتع المواطن بتغطية تأمينية في حالة الوفاة سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث.

وحددت البنوك الفائدة على الشهادة بنسبة 16%، سنوياً، لكنها تصرف في نهاية فترة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 و20 جنيها بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل.

وتتيح الشهادة للعميل الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة 4 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي، يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

وتختلف قيمة المعاشات والتعويضات في حالة الوفاة الطبيعية عن حالة الوفاة نتيجة حادث.

ويبدأ المبلغ التأميني الذي يمكن سداده دفعة واحدة في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه و50 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، وصولاً إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و250 ألف جنيه في حالة الوفاة الناتجة عن حادث، بحسب قيمة الشهادة.

بينما تبدأ قيمة المعاش الشهري، في حالة الوفاة الطبيعية من 200 جنيه حتى ألف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 120 جنيهاً حتى 600 جنيه إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

ويبدأ المعاش في حالة الوفاة نتيجة حادث من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، إذا كان المعاش لمدة 5 سنوات، ويبدأ من 600 جنيه حتى ألفي جنيه، إذا كان المعاش لمدة 10 سنوات.

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