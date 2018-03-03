توقعات بارتفاع أسعار الحج السياحي بنسبة 20% بدون تذاكر الطيران

كتب- يوسف عفيفي:

توقع أصحاب شركات سياحة، ارتفاع أسعار الحج السياحي بنسبة 20% خلال هذا العام مقارنة بأسعار العام الماضي.

وقال أصحاب الشركات لمصراوي، إن أسعار الحج السياحي سترتفع أسوة بأسعار حج الجمعيات التي أعلنتها وزارة التضامن الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة التضامن نهاية الأسبوع الماضي، زيادة أسعار حج الجميعات لهذا العام بنسبة تتراوح بين 5 و10%، بسبب زيادة الضرائب المفروضة في السعودية خلال العام الجاري، فضلا عن ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقع وليد خليل، صاحب شركة سياحة دينية، أن ترتفع أسعار حج السياحة هذا العام بنسبة لا تقل عن 20% عن العام الماضي.

وأرجع خلال هذه التوقعات إلى ارتفاع الضرائب في السعودية بعدما طبقت ضريبة القيمة المضافة هذا العام على السلع والخدمات.

وأضاف خليل أن الزيادة المتوقعة ستكون بدون أسعار تذاكر الطيران، التي لم تحدد حتى الآن.

ووصلت أسعار التذاكر خلال العام الماضي إلى 29 ألف جنيه، بحسب خليل، الذي توقع أن تشهد ارتفاعا مرة ثانية خلال هذا العام.

وقال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق وصاحب شركة سياحة دينية، إن أسعار الحج السياحي لهذا العام سترتفع بنسبة 20% بدون تذاكر الطيران، مقارنة بأسعار العام الماضي.

"الأسعار سترتفع بعد فرض الممكلة العربية السعودية رسوم إضافية بنسبة 5% على الخدمات المقدمة بالمملكة"، بحسب سلطان.

وبدأت السعودية تطبيق إجراءات للإصلاح الاقتصادي، وطبقت مع بداية العام الجاري ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات، كما رفعت أسعار الطاقة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة السياحة ضوابط الحج في شهر رجب المقبل- منتصف الشهر الجاري-، لتفادي أزمة التأخير الذي حدثت الموسم الماضي، ولتتمكن من حجز السكن وباقي الترتيبات عبر المسار الإلكتروني، الذي تطبقه المملكة.

وتوقع ياسر الديري، صاحب شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، أن تبدأ أسعار برامج الحج السياحي بالنسبة للبري من 50 ألف جنيه بدون الرسوم المفروضة من السعودية، بينما سيبدأ حج الطيران من 48 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، يوم الأربعاء الماضي، أسعار حج التضامن للمستوى الأول بـ 84.8 ألف جنيه بفنادق ساحة الحرم، بينما يبلغ سعر المستوى الثاني 70.6 ألف جنيه بفنادق المنطقة المركزية، فيما يبلغ أسعار المستوى الثالث 64.4 ألف جنيه بفنادق المنطقة الاقتصادية، وتراوحت أسعار المستوى الرابع 51.5 ألف جنيه في فنادق تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر، وذلك بدون تذكرة الطيران التي تم الاتفاق مع شركة مصر للطيران أن تكون 12.1 ألف جنيه.

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