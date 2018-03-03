غرفة السياحة تعيد مخاطبة السعودية لتأجيل تطبيق البصمة على المعتمرين

كتبـ يوسف عفيفي:

أعادت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، مخاطبة الجهات الرسمية السعودية لاستعجال ردها بشأن إرجاء تطبيق البصمة الإلكترونية ضمن إجراءات الحج والعمرة، لحين الانتهاء من تجهيز مكاتب الشركة المختصة بهذا الإجراء "تسهيل" على مستوى محافظات مصر.

وقال هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، لمصراوي اليوم السبت، إن الغرفة تحث في نفس الوقت المسؤولين بشركة "تسهيل" على سرعة الانتهاء من فتح مكاتبها في كافة المحافظات، حيث يجري الانتهاء من عدد منها حاليا.

وأضاف أمين أن الشركة تعهدت بتوسيع مكاتبها على مستوى المحافظات مع وضع خطة للعمل عليها خلال شهر مارس الجاري، نتيجة وجود فراغات في الأماكن الخاصة بها، مع تخصيص خط ساخن رقم (16161)، للتواصل والرد على المعتمرين الراغبين في أداء العمرة.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عن بدء تطبيق البصمة الإلكترونية "الوجه، والعين، والأصابع" في مصر، اعتبارا من 19 نوفمبر الماضي، للراغبين في أداء رحلة العمرة والحج لهذا العام، وذلك عبر شركة " تسهيل" المسؤولة عن إنهاء إجراءات الاستقدام والزيارات للمملكة في مصر.

وقال أمين لمصراوي، إن هناك 19 مكتبا تابعة لـ "تسهيل" جاهزة لاستقبال المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات البصمة الإلكترونية "العين ـ الوجه ـ الأصابع" وهي بمحافظات القاهرة (التجمع الخامس، وشيراتون)، والجيزة (شارع نوال، و6 أكتوبر)، والمنيا، وسوهاج، والإسكندرية، والغربية (طنطا).

كما تشمل المكاتب الجاهزة محافظات مطروح، والسويس، وبورسعيد، والدقهلية (المنصورة)، والبحيرة (دمنهور)، وكفر الشيخ، وبني سويف، والشرقية (الزقازيق)، والفيوم، وقنا والإسماعيلية، وفقا لأمين.

وأوضح أمين أن المسؤول عن شركة تسهيل بمصر ليس صاحب القرار في إرجاء أو إلغاء إجراء البصمة، ولكن القرار يأتي من السلطات السعودية، وكل ما تملكه الشركة هو رفع الطلب المصري إلى أصحاب القرار في المملكة.

وتجري وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة وغرفة شركات السياحة، اتصالات مع الجهات المسؤولة بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وذلك لطلب إرجاء أخذ البصمة من المعتمرين لحين اكتمال جاهزية شركة تسهيل بكافة فروعها في المحافظات.

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