المالية: إنشاء مراكز مدمجة لمصالح الضرائب الإيرادية في 4 مدن

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه يجري حاليا إنشاء عدة مراكز مدمجة للمصالح الإيرادية الثلاث، ضرائب الداخل، وضرائب القيمة المضافة، والضرائب العقارية، في أربع مدن هي الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والفيوم، والمنيا الجديدة.

وأضاف المنير خلال بيان اليوم السبت، أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها وزارة المالية تشمل تطوير بعض المواقع الحالية ورفع كفاءتها وتزويدها بالشبكات والنظم التكنولوجية اللازمة.

كما تشمل الخطة أيضا صيانة وترميم ورفع كفاءة المأموريات الضريبية القائمة والبالغ عددها ٣٤٨ مأمورية للدخل والقيمة المضافة والعقارية، على أن يتم الانتهاء من ترميم وتطوير كافة المأموريات وفق خطة على ٣ مراحل تنتهى بنهاية السنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، وفقا للمنير.

وقال المنير إن المرحلة الأولى من خطة تطوير المأموريات الضريبية تشمل ٩٦ مأمورية، على أن يتم استكمال تطوير باقي المأموريات خلال المرحلتين الثانية والثالثة.

وتفقد المنير سير العمل داخل المركز المدمج الأول بمدينة الشيخ زايد والمقرر افتتاحه خلال شهرين، حيث سيضم صالة تعاملات موحدة لخدمة ممولي المصالح الإيرادية الثلاث وسيتاح للممول من خلال تلك الصالة سداد كل أنواع الضرائب، وتلقي الخدمات المطلوبة في نفس المقر، بحسب البيان.

وقال المنير إن ذلك من شانه تحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية الدولية نظرا لتسهيل الإجراءات وتقليل عدد مرات ومدة دفع الضريبة.

وتوقع المنير الانتهاء من أعمال إنشاء المقرات المدمجة بنهاية عام ٢٠١٩، بحيث تغطي شبكة المراكز الضريبية المدمجة جميع أنحاء الجمهورية مع التركيز على المناطق الاستثمارية والمدن الجديدة مثل العلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، وغيرها لمواكبة النشاط الاقتصادي المتوقع.