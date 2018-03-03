غدا.. ملتقى "بناة مصر" يناقش مستقبل المشروعات القومية بعد الإصلاح

كتبت- دعاء عادل:

تنطلق غدا الأحد، الدورة الرابعة من ملتقى بناة مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والذى ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وشعبة الاستثمار العقاري بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض.

وقال بيان صحفي اليوم الأحد من الشركة المنظمة إن الملتقى سيشهد كل من وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية والإنتاج الحربي والاستثمار والتعاون الدولي والكهرباء والنقل وقطاع الأعمال العام وأكثر من 700 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.

وبحسب البيان فإن الملتقى سيناقش التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف البيان أن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، سيناقش أبرز المشروعات العمرانية التي تستهدفها الدولة ودور شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تنفيذها.

كما يناقش مدبولي وضع استراتيجية وخريطة سنوية معلنة عن خطة طرح الأراضي من حيث التوقيتات والمساحات وأنظمة الطرح، لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية والمطورين العقاريين نحو الاستثمار فيها، بحسب البيان.

وقال البيان إن الملتقى سيناقش تحديات التمويل والطاقة ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات التشييد والبناء فى تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة.

كما يتناول الملتقى تفعيل دور البنوك في دعم قطاع المقاولات وذلك فى إطار التأكيد على محورية دور القطاع المصرفي في النشاط الاقتصادى ودعم ومساندة قطاع التشييد والبناء فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وتحرير سعر الصرف

وقال البيان إن الوزارء المشاركون في الملتقى سيطرحون عدة ملفات حيوية، على رأسها خطة الحكومة لاستغلال أصول الدولة، وملف تأهيل وتدريب العاملين في القطاعات الأساسية بالدولة، فضلا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري في جذب وتنشيط الاستثمار الأجنبي والمحلي السنوات المقبلة.