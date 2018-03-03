التنمية الصناعية: 79 مليار جنيه استثمارات 855 مصنعا للمنتجات المعدنية

كتبت - شيماء حفظي:

قال أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن عدد المصانع المسجلة في قطاع الصناعات المعدنية وصل إلى 855 مصنعا باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 79 مليار جنيه.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم السبت، قال عبد الرازق خلال افتتاح المعرض الدولي التاسع للحديد والصناعات المعدنية "Metal & Steel 2018"، إن قطاع الصناعات المعدنية يعتبر من أهم القطاعات الصناعية المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث يعمل به ما يقرب من 1.5 مليون عامل.

وتنظم الدورة التاسعة من المعرض، خلال الفترة من 1 وحتى 4 مارس الجاري برعاية هيئة التنمية الصناعية على مساحة حوالي عشرة آلاف متر مربع بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس.

ويبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 200 شركة محلية وأجنبية من 31 دولة حول العالم متخصصة في مجالات صناعة الحديد وتوريد المعدات وتركيبات المصانع وإنشاء الهياكل المعدنية، كما يشتمل على قسم خاص بتكنولوجيا المعادن، وفقا للبيان.

وقال عبد الرازق، إن المعرض شهد هذا العام تدفقا كبيرا من الشركات سواء المحلية أو الأجنبية، وإن منتجات الشركات المحلية العارضة شهدت تطورا وتكنولوجيا حديثة بمواصفات عالمية تسمح بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة سانحة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكتولوجيا وإقامة شراكات بينها، وكذا التعرف على أحدث التقنيات الجديدة في هذه الصناعة.