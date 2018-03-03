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أسعار أواني البورسلين تتراجع 200 جنيه بعد إلغاء رسوم الإغراق

04:12 م السبت 03 مارس 2018
أسعار أواني البورسلين تتراجع 200 جنيه بعد إلغاء رسوم الإغراق

كتبت- منار عثمان:

تراجعت أسعار أواني المائدة من البورسلين بقيمة 200 جنيه للطقم الواحد، مع بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكره فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم السبت لمصراوي.

وأرجع الطحاوي السبب وراء التراجع إلى انتهاء العمل بقرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، بفرض رسوم إغراق على واردات الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين وارد الصين في نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أن الأسعار تراجعت بنسبة لا تقل عن 15% ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التراجع خلال الأيام القادمة.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية في بيان صحفي، أمس إن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية تعرب عن سعادتها بقرار الوزير.

وكانت الشعبة قد طالبت بإلغاء القرار منذ فترة، وتقدمت بدراسات تفصيلية عن خطورة تمديد هذا القرار للوزير ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز الدعم والاغراق المعالجات التجارية، بحسب البيان.

وبحسب هلال فإن القرار سيؤدي إلى كسر حالة الاحتكار الموجودة بالسوق المصرية لهذه السلعة.

وكان وزير التجارة، قد أصدر قرارا في عام 2003، بفرض رسوم إغراق على الأدوات المنزلية المصنعة من البورسلين والواردة من الصين.

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أواني البورسلين إلغاء رسوم الإغراق طارق قابيل

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