أكثر الكلمات إنتشاراً

تيران وصنافير سد النهضة حادث قطاري البحيرة انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018 الدوري المصري

التضامن تعلن عن وظائف ببرنامج تطوير الحضانات

02:06 م السبت 03 مارس 2018
التضامن تعلن عن وظائف ببرنامج تطوير الحضانات

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت عن فتح باب التقدم لعدد من الوظائف ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة (تطوير دور الحضانات).

وقالت في إعلان نشر اليوم بأحد الصحف القومية إنها بحاجة لتعين مدير للبرنامج ومسؤول بوجدة البرامج والأنشطة وآخر بوحدة بناء القدرات، فضلا عن مسؤول بوحدة التسويق المجتمعي والدعوة وكسب التأييد.

وتضمنت الوظائف مسؤول بوحدة المتابعة والتقييم وآخر بوحدة التوثيق والبحوث والرصد ومسؤول مالي وإداري.

واتاحت الوزارة للراغبين في الإطلاع على الشروط ومواعيد التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.moss.gov.eg.

وطلبت الوزارة من الراغبين في التقدم للوظائف بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني للوزارة ecd@moss.gov.eg.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على إطلاق مشروع لتطوير حضانات الأطفال، ويهدف المشروع للتوسع في إنشاء حضانات الأطفال، كما يستحدث نظاما جديدا للحضانات المنزلية.

و وكان مصراوي قد نشر مخطط المشروع في أكتوبر الماضي، والتي تعتزم الحكومة من خلاله إنفاق 250 مليون جنيه على البرنامج في مرحلته الأولى، الذي سيبدأ في 6 محافظات، ويستمر 3 سنوات، بحسب ما قالته سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، لمصراوي وقتها.

ويأتي هذ المشروع ضمن تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

28695850_10158347665454619_162104670_o

اقرأ أيضا:

للمرة الأولى في مصر..حضانات "منزلية" للأطفال برعاية الحكومة

بنك ناصر يتيح قروضا ميسرة لتمويل حضانات الأطفال الخاصة قريبا

 

 

وزارة التضامن الاجتماعي تطوير الحضانات الصحف القومية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان