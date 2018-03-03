التضامن تعلن عن وظائف ببرنامج تطوير الحضانات

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت عن فتح باب التقدم لعدد من الوظائف ببرنامج تنمية الطفولة المبكرة (تطوير دور الحضانات).

وقالت في إعلان نشر اليوم بأحد الصحف القومية إنها بحاجة لتعين مدير للبرنامج ومسؤول بوجدة البرامج والأنشطة وآخر بوحدة بناء القدرات، فضلا عن مسؤول بوحدة التسويق المجتمعي والدعوة وكسب التأييد.

وتضمنت الوظائف مسؤول بوحدة المتابعة والتقييم وآخر بوحدة التوثيق والبحوث والرصد ومسؤول مالي وإداري.

واتاحت الوزارة للراغبين في الإطلاع على الشروط ومواعيد التقديم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة WWW.moss.gov.eg.

وطلبت الوزارة من الراغبين في التقدم للوظائف بإرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني للوزارة ecd@moss.gov.eg.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على إطلاق مشروع لتطوير حضانات الأطفال، ويهدف المشروع للتوسع في إنشاء حضانات الأطفال، كما يستحدث نظاما جديدا للحضانات المنزلية.

و وكان مصراوي قد نشر مخطط المشروع في أكتوبر الماضي، والتي تعتزم الحكومة من خلاله إنفاق 250 مليون جنيه على البرنامج في مرحلته الأولى، الذي سيبدأ في 6 محافظات، ويستمر 3 سنوات، بحسب ما قالته سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، لمصراوي وقتها.

ويأتي هذ المشروع ضمن تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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