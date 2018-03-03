اتحاد المستثمرين يبحث استعدادات المشاركة في الانتخابات الرئاسية

القاهرة - مصراوي:

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، اجتماعا اليوم السبت، برئاسة محمد فريد خميس، لبحث استعدادات جمعيات المستثمرين للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم السبت، إن الاجتماع يتناول أيضا سبل تحفيز المواطنين للمشاركة في هذا الاستحقاق الكبير، "بما يسهم في تقديم صورة مشرفة للعالم ، ويرسم خارطة طريق لمصر لسنواتٍ مقبلة".

وتجري الانتخابات الرئاسية في أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري داخل البلاد بين المرشحين عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي للبلاد، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

كما يستعرض الاجتماع الجهود المبذولة في ملف تنمية سيناء، وتقييم تجربة مساندة الاتحاد للصناعات الحرفية البدوية بسيناء.

وبحسب البيان، يناقش مجلس إدارة الاتحاد خلال الاجتماع أيضا، تقريرا عن المقترحات الخاصة باستثمارات اتحاد المستثمرين في العاصمة الإدارية الجديدة.