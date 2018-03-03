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السعودية تنفي فرض رسوم جديدة على معتمري الداخل

01:12 م السبت 03 مارس 2018
السعودية تنفي فرض رسوم جديدة على معتمري الداخل

ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نفت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، فرض الوزارة رسوما على المعتمرين المقيمين في المملكة.

ونقلت صحيفة سبق السعودية اليوم السبت، عن نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، قوله إن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً.

وأضاف أن الوزارة تقدم خدمات وتسهيلات لزيادة المعتمرين من داخل المملكة ومن خارجها، وتوفير طاقاتها لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة بزيادة الأعداد إلى 30 مليون معتمر في 2030.

وكانت هناك أخبار متداولة عن فرض وزارة الحج والعمرة السعودية، رسوما على معتمري الداخل من المقيمين باستثناء المقيمين في مكة المكرمة، حيث ستنشئ مكتبا لتحصيل هذه الرسوم في جميع مداخل مكة المكرمة.

وكانت السعودية قد فرضت رسوما بقيمة ألفي ريال، في حالة تكرار العمرة كل عام.

وزارة الحج والعمرة السعودية رسوم العمرة

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