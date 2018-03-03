22 جنيها للبلطي.. استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم السبت مقارنة بمستويات أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 20 و22 جنيها خلال تعاملات اليوم، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 350 و400 جنيه، والجمبري الممتاز بين 250 و300 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و100 جنيه.

كما بلغ سعر كيلو سمك البوري في سوق العبور بين 42 و48 جنيها، وسمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.