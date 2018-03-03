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شعبة الجلود: مبادرة لخفض أسعار الأحذية والشنط بنسبة 50% خلال عيد الأم

12:49 م السبت 03 مارس 2018
شعبة الجلود: مبادرة لخفض أسعار الأحذية والشنط بنسبة 50% خلال عيد الأم

أحذية

كتبت - منار عثمان:

أعلنت شعبة المدابغ والجلود بالاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة لخفض أسعار منتجات الجلود والأحذية الحريمي بمناسبة موسم عيد الأم.

وقال محمد مهران، رئيس الشعبة لمصراوي، إن نسبة الخفض ستتراوح ما بين 40 إلى 50% من سعر الحذاء أو الشنطة.

وأضاف أن المبادرة تأتي تحت اسم "تكريم الأم" وتستهدف توفير هدايا عيد الأم من المنتجات الجلدية بسعر مخفض في المحلات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار الأحذية بنسبة 28.5% خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وقال مهران إن الغرفة سترسل مذكرة سواء للتجار أو لاتحاد الصناعات لتنفيذ تلك المبادرة في أسرع وقت ممكن.

شعبة المدابغ والجلود أسعار الأحذية خفض الأسعار عيد الأم

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