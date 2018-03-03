وزيرة التخطيط تشارك غدا في الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر

كتبت - إيمان منصور:

تشارك هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدا الأحد، في الدورة الرابعة لملتقى بناة مصر والتي تنطلق غدا تحت عنوان "مشروعات مصر القومية حوار حول المستقبل" برعاية شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ومشاركة عدد من الوزراء والمحللين الدوليين.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت، يستعرض الملتقى تجارب عدد من الدول التي تحاكي الدولة المصرية من حيث ظروفها الاقتصادية في مجالات الإعمار والتنمية، ورؤية الدول الكبرى صناعيا واقتصاديا في تطبيق الاستدامة في التنمية التي تحافظ على موارد الدولة واستخدامها الاستخدام الأمثل لعدم استنزافها في المستقبل.

وتتناول هالة السعيد الحديث حول قطاع الإنشاءات والذي يتضمن قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والمرافق العامة والدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد المصري من مساهمته في الناتج المحلي، إلى جانب مساهمته في توفير فرص عمل ومواجهة البطالة.

ومن المقرر أن تستعرض وزيرة التخطيط عددا من المشروعات القومية المنفذة والتي يجري العمل بها في ظل استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تم إنجازه.

ويستهدف الملتقى هذا العام مناقشة محاور الرؤية المستقبلية لقطاعات المقاولات والإسكان والطاقة، إلى جانب استعراض التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة في ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتعقد على هامش الملتقى جلسة خاصة يشارك فيها 800 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقارى والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية.