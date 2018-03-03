اجتماع بين المالية والتخطيط للاتفاق على ملامح الخطة متوسطة المدى

كتبت - إيمان منصور:

بحث جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية، مع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، الملامح المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى (2019/2018 - 2022/2021)، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم السبت.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.

وأضافت أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.

وتابعت: "منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030، وهي قائمة على جهد تشاركي، كما أنها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدي"، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني.

وقال جميل حلمي خلال اللقاء، إن التنمية الحقيقية الاقتصادية والاجتماعية ستحدث على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.

وذكر أحمد كجوك أن خطة التنمية متوسطة المدى في عامها الأول تضع على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام وذلك من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتى يمكن تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين.

وتعقد وزارة التخطيط حاليا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدى بتحديثات رؤية مصر 2030.