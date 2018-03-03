35 % ارتفاعا في الصادرات المصرية لروسيا خلال 2017

القاهرة- وكالات:

ارتفعت الصادرات المصرية إلى السوق الروسي بنسبة 35% خلال العام الماضي لتصل إلى 504.6 مليون دولار مقارنة بعام 2016.

وقال بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت إن التنوع الكبير في بنود الصادرات للسوق الروسي ساهم في تعزيز الصادرات المصرية لموسكو.

ونقل البيان الذي بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، قوله إن الصادرات المصرية للسوق الروسي تخطت حاجز الـ 500 مليون دولار بما يمثل خطوة هامة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا.

وأضاف أن حركة التجارة البينية بين مصر وروسيا تعكس مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة التي تربط القاهرة وموسكو خلال المرحلة الحالية.

وتابع هناك فرص ضخمة للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دول شمال شرق قارة أوروبا بصفة عامة والسوق الروسي بصفة خاصة .

وبحسب قابيل فإن اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول خاصة في ظل تمتع السلع والمنتجات المصرية بقبول وتنافسية مرتفعة بهذه الأسواق .

وارتفعت صادارت مصر من الخضر والفاكهة الطازجة بنسبة 39% لتصل إلى 375.5 مليون دولار، خلال العام الماضي.

وقال البيان إن صادرات المنتجات الغذائية ارتفعت بنسبة 115% حيث بلغت قيمتها نحو 21 مليون دولار خلال 2017.

وقفزت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 600% لتبلغ نحو 28.3 مليون دولار، فضلا عن ارتفاع صادرات الصناعات الطبية بنسبة 48% حيث بلغت نحو 10.5 مليون دولار .

وتمثل أبرز الصادرات المصرية لروسيا البطاطس والبرتقال والسلع الهندسية والسيراميك والصناعات الغذائية والصناعات الطبية والمفروشات، وفقا للبيان.