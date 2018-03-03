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الطماطم بـ3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

11:55 ص السبت 03 مارس 2018
الطماطم بـ3 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار عدد من الخضر والفاكهة، في سوق العبور اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار الطماطم بين 1.2 و3 جنيهات للكيلو، والخيار بين 2 و3 جنيهات، والبطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.2 و 3 جنيهات.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2 و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

البسلة بين 3 و4.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3.5 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و5.5 جنيه.

اليوسفي بين 2 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4.5 جنيه.

الرمان بين 8 و12 جنيها.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه.

 

أسعار الخضر سوق العبور الطماطم البطاطس

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