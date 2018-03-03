صندوق النقد: اقتصاد أمريكا سيتأثر أيضا من فرضها رسوما على واردات الصلب

كتبت - ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي، مساء أمس الجمعة، إن إعلان الولايات المتحدة فرض قيود على واردات الصلب والألومنيوم، سينتج عنه ضررا للاقتصاد ليس فقط خارج أمريكا ولكن داخلها أيضا.

وأضاف في بيان صحفي "نحن نشعر بالقلق بشأن التدابير التي اقترحتها الولايات المتحدة".

وحث البيان الولايات المتحدة وشركائها التجاريين على العمل سويا، لتخفيض الحواجز التجارية وحل هذه الخلافات دون اللجوء إلى اتخاذ قرارات عاجلة.

وتصاعدت توترات اقتصادية بين أمريكا والصين، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب خططا لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم مما دفع شركاء تجاريين إلى التهديد باتخاذ خطوات انتقامية وأدى إلى هبوط في أسواق الأسهم.