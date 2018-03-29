رئيس بنك مصر يؤكد استمرار شهادات الـ17%: حصيلتها بلغت 11 مليارا
( مصراوى )
قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، اليوم، إن الشهادات ذات العائد 17% التي طرحها البنك قبل نحو 6 أسابيع مستمرة ولا تغيير فيها.
وأضاف الإتربي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن شهادات الـ17% التي تبلغ مدتها سنة وشهادات الـ15% التي تبلغ مدتها 3 سنوات بلغت حصيلتها لدى البنك حتى الآن 11 مليار جنيه في 6 أسابيع.
وكان مصدر مسؤول في بنك مصر، قال في تصريحات لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، إن البنك يتجه لوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17% بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% مجددًا.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه سيتم وقف إصدار الشهادة بعد موافقة البنك المركزي، وأن البنك سيستمر في إصدار شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت 15%.
وكان بنكا مصر والأهلي قررا في منتصف الشهر الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه.
وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي مساء اليوم الفائدة على الودائع والإقراض بنسبة 1% لتصل إلى 75.16% للودائع و75.17% للإقراض وهو الخفض الثاني على التوالي بعد أن كان قد خفضها في اجتماعه السابق بمقدار 1%.
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