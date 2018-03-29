البنك الزراعي المصري يصرف أول تعويض بعد وفاة عامل يمتلك شهادة "أمان"

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، لمصراوي، اليوم الخميس، إنه سلم اليوم "شيكا" بقيمة 50 ألف جنيه، لأرملة أحد مشتري شهادة أمان المصريين، بالإضافة إلى قيمة الشهادة.

وأشار إلى أنه سلم الشيك في حضور رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك كتعويض عن وفاة حامل الشهادة التي سبق أن اشتراها بقيمة 2500 جنيه، ثم توفي بعدها بثلاثة أيام.

وكان العميل المتوفى عن عمر 36 سنة، من عمال اليومية، وهو من محافظة القليوبية.

وكانت أربعة بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، أطلقت شهادة أمان المصريين، في بداية الشهر الجاري، التي تستهدف توفير تغطية تأمينية ضد الوفاة للعمالة اليومية والموسمية.

وتبدأ الشهادة بفئة 500 جنيه حتى 2500 جنيه كحد أقصى، وهي متاحة لكل المصريين في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

وتدفع الشهادة مرة واحدة، وتوفر لصاحبها تأميناً ضد الوفاة، إلى جانب الفائدة المتبقية بعد خصم الأقساط.