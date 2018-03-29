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    المركزي: 12% تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال 6 أشهر

    10:02 م الخميس 29 مارس 2018
    المركزي: 12% تراجعاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال 6 أشهر

    القاهرة- مصراوي:

    أظهرت بيانات البنك المركزي، عن أداء ميزان المدفوعات، اليوم الخميس، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 12% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

    وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018، مقابل نحو 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    لكن بيانات المركزي اظهرت أيضا تحسنا في موارد البلاد من العملة الصعبة الواردة من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج.

    وقال المركزي، إن موارد البلاد من العملة الصعبة القادمة من السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج تحسنت خلال النصف الأول من العام الجاري، بما ساهم في انخفاض العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد.

    وأضاف المركزي، في البيان أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت "طفرة كبيرة"، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

    ويعبر ميزان المدفوعات عن العلاقات الاقتصادية للبلاد مع العالم الخارجي.

    وأوضح المركزي، أن ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام 2017-2018، حقق فائضا بقيمة 5.6 مليار دولار، مقابل فائض بلغ نحو 7 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

    وأضاف المركزي أن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط إلى نحو 3.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 مليار دولار قبل عام.

    وقال المركزي، إن "انخفاض العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 64% في النصف الأول من العام المالي الجاري نتيجة استمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية خاصة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج".

    وأصدرت مصر خلال العام الماضي، قانوناً جديداً للاستثمار وآخر لتسهيل الحصول على التراخيص الصناعية، كما طورت الحكومة مراكز خدمة المستثمرين، من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

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