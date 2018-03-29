  • عاجل:بنك مصر يوقف إصدار شهادة الـ 17% بعد خفض الفائدة
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    مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة

    08:23 م الخميس 29 مارس 2018
    مصدر: بنك مصر يتجه لوقف إصدار شهادة الـ17% بعد خفض الفائدة

    سهير الدماطي نائب رئيس البنك مصر

    كتبت - منال المصري:

    قال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن البنك يتجه لوقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17%، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 1% مجددًا، اليوم الخميس.

    وأشار المصدر إلى أنه سيتم وقف إصدار الشهادة بعد موافقة البنك المركزي.

    وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن البنك سيستمر في إصدار شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت 15%.

    وكان بنكا مصر والأهلي قررا في منتصف الشهر الماضي، وقف إصدار الشهادات ذات العائد 20%، بعد قرار المركزي خفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تعويم الجنيه.

    وأصدر البنكان شهادة جديدة بفائدة 17% مدتها عام واحد.

    كما أن البنكين خفضا الفائدة على شهادة الـ16% لتصبح 15% فقط ومدتها ثلاث سنوات.

    وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، مساء اليوم، خفض الفائدة 1% للمرة الثانية في أقل من شهرين مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

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